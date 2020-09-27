Пилотам запретили расстегивать костюмы на церемонии награждения «Гран-при России»

Международная автомобильная федерация уточнила правила поведения для гонщиков на церемонии награждения в преддверии «Гран-при России», сообщает Motorsport Week.

В регламент добавлен пункт, гласящий, что попавшие на подиум пилоты должны оставаться в застегнутых комбинезонах на протяжении всей церемонии.

Во время телеинтервью и пресс-конференции ФИА после гонки пилоты также должны быть только в форме своей команды.