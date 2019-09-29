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Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1   //    Гран-при России

Пьер Гасли: «У «Торо Россо» не было скорости, чтобы бороться за очки»

19:35
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Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли считает, что его машине не хватало скорости на «Гран-при России». Француз закончил гонку 14-м.

— Это был сложный день, — цитирует официальный сайт «Торо Россо» Гасли. — У нас не было скорости, чтобы бороться за очки. Я пытался сделать все, что мог. Но этого было мало. Хорошо поборолись с Квятом. Хотел вырваться на 12-е место, которое могло дать надежду на очки, если бы в первой десятке что-то случилось. Но скорости не хватало. Нам надо проанализировать, что случилось, чтобы лучше выступить в Японии.

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