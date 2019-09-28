Пьер Гасли: «У меня есть незаконченные дела в «Ред Булле»

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли подчеркнул, что еще не поставил крест на своем будущем в «Ред Булле». По ходу нынешнего сезона француз был отправлен в «Торо Россо» после неубедительных результатов.

— В целом я довольно позитивный человек и не сдаюсь так легко, — цитирует GPToday Гасли. — Не думаю, что у меня была возможность полностью раскрыть свой потенциал за полгода. У меня есть незаконченное дело в «Ред Булле». В «Торо Россо» у меня есть все для достижения максимума. Мне нужно выкладываться на 120 процентов. В «Формулу-1» случайно не попадают. Здесь важно постоянно доказывать свой уровень. «Торо Россо» дает мне все для этого.