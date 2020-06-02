Организаторы «Гран-при России» продолжают плановую подготовку к этапу

Подготовка к проведению российского этапа чемпионата в классе машин «Формула-1» идет по плану, сообщает ТАСС.

Ранее был опубликован календарь первых восьми этапов сезона «Формулы-1» 2020 года, который до сих пор не стартовал из-за пандемии коронавируса. Расписание оставшихся этапов будет опубликовано в течение ближайших недель. «Гран-при России» в первоначальной версии календаря был запланирован на 25-27 сентября в Сочи.

Сезон начнется двумя этапами на трассе в австрийском Шпильберге (3-5 июля и 10-12 июля), далее пройдут этапы на автодромах в пригороде Будапешта (17-19 июля), в британском Сильверстоуне (31 июля — 2 августа и 7-9 августа), испанской Барселоне (14-16 августа), бельгийском Спа (28-30 августа) и итальянской Монце (4-6 сентября). В рамках каждого Гран-при состоятся заезды гоночных серий «Формула-2» и «Формула-3».