На машине Квята снова заменят двигатель

«Хонда» подтвердила, что на «Торо Россо» Даниила Квята во время третьих свободных заездов «Гран-при России» сломался двигатель. В своем заявлении японский моторист сообщил, что к гонке подготовит новый мотор для машины Квята, он также будет новой четвертой спецификации.

Отметим, что Квят должен был стартовать с последнего места из-за замены силовой установки сверх квоты, так что очередная замена не повлияет на его позицию на старте.