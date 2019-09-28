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На машине Квята снова заменят двигатель

12:57
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«Хонда» подтвердила, что на «Торо Россо» Даниила Квята во время третьих свободных заездов «Гран-при России» сломался двигатель. В своем заявлении японский моторист сообщил, что к гонке подготовит новый мотор для машины Квята, он также будет новой четвертой спецификации.

Отметим, что Квят должен был стартовать с последнего места из-за замены силовой установки сверх квоты, так что очередная замена не повлияет на его позицию на старте.

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