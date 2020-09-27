Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1   //    Гран-при России

Мазепин занял второе место во втором заезде «Гран-при России» «Формулы-2». Гонка была завершена досрочно из-за аварии

11:48
Авария на «Гран-при России». Фото -
Авария на «Гран-при России». Фото -
Теги:

Вторая гонка этапа серии «Формула-2» в Сочи была досрочно завершена красными флагами из-за серьезной аварии.

На шестом круге гонки в одном из поворотов столкнулись итальянец Лука Гиотто из Hitech GP и британец Джейк Эйткен из Campos. В результате аварии обе машины врезались в барьер, серьезно повредив его. При этом болид Гиотто загорелся. Никто из пилотов не пострадал.

В итоге, результаты заезда подводили по итогам пяти первых кругов. Победу одержал китаец Гуань Джоу из UNI-Virtuosi. Россиянин Никита Мазепин (Hitech GP) стал вторым, немец Мик Шумахер (PREMA) — третьим.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир