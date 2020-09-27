Мазепин занял второе место во втором заезде «Гран-при России» «Формулы-2». Гонка была завершена досрочно из-за аварии

Вторая гонка этапа серии «Формула-2» в Сочи была досрочно завершена красными флагами из-за серьезной аварии.

На шестом круге гонки в одном из поворотов столкнулись итальянец Лука Гиотто из Hitech GP и британец Джейк Эйткен из Campos. В результате аварии обе машины врезались в барьер, серьезно повредив его. При этом болид Гиотто загорелся. Никто из пилотов не пострадал.

В итоге, результаты заезда подводили по итогам пяти первых кругов. Победу одержал китаец Гуань Джоу из UNI-Virtuosi. Россиянин Никита Мазепин (Hitech GP) стал вторым, немец Мик Шумахер (PREMA) — третьим.