Мазепин выступит на этапе в Сочи в шлеме с именами всех призеров Олимпиады и Паралимпиады из России
09:48
Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал, что подготовил специальный шлем для этапа «Формулы-1» в Сочи.
«Как правило, гонщики готовят особенные шлемы на домашние этапы. Я бы хотел как русский человек высказать восхищение нашими олимпийцами и паралимпийцами, которые отстаивали честь страны в Токио, на шлеме изображены имена всех призеров прошедших соревнований», — приводит ТАСС слова Мазепина.
Российские спортсмены завоевали 71 медаль на Олимпийских играх и 118 наград на Паралимпиаде.
«Гран-при России» пройдет на автодроме в Сочи с 24 по 26 сентября.
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