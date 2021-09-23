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Мазепин выступит на этапе в Сочи в шлеме с именами всех призеров Олимпиады и Паралимпиады из России

09:48
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин рассказал, что подготовил специальный шлем для этапа «Формулы-1» в Сочи.

«Как правило, гонщики готовят особенные шлемы на домашние этапы. Я бы хотел как русский человек высказать восхищение нашими олимпийцами и паралимпийцами, которые отстаивали честь страны в Токио, на шлеме изображены имена всех призеров прошедших соревнований», — приводит ТАСС слова Мазепина.

Российские спортсмены завоевали 71 медаль на Олимпийских играх и 118 наград на Паралимпиаде.

«Гран-при России» пройдет на автодроме в Сочи с 24 по 26 сентября.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12483967

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Иван Торопцев все материалы автора

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