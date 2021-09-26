Мазепин объяснил, почему не волнуется за сына во время гонок «Формулы-1»

Российский бизнесмен Дмитрий Мазепин рассказал о первом сезоне своего сына Никиты Мазепина в статусе пилота «Хаас».

«Волнуюсь ли я за сына во время гонок? Нет. Во-первых, он давно занимается автоспортом. Во-вторых, в сезоне «Формуле-1» 23 гонки. И каждые две недели ты готовишься к новому этапу. Постепенно к этому привыкаешь. Наверное, сильно бы переживал, если бы соревнования были раз в четыре года. Как у многих наших олимпийцев. Для Никиты большая честь и нагрузка быть в «Формуле-1», особенно выступать здесь в Сочи. «Формула-1» технический вид спорта. От гонщика многое зависит, но еще больше зависит от машины. Он первый год в «Формуле-1», много учится. Я его всячески поддерживаю», — рассказал Дмитрий Мазепин журналистам.

«Гран-при России» проходит с 24 по 26 сентября на автодроме в Сочи. Гонка состоится сегодня, начало — в 15.00 (мск).