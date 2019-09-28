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Макс Ферстаппен: «В Сочи можно обгонять»

08:10
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Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен остался доволен первым днем практики «Гран-при России». Он показал лучшее время во вторых свободных заездах.

— Машина отлично работала на обоих комплектах шин, — цитирует F1i Ферстаппена. — Мы выполняли свою программу, попробовали разные настройки и поймали хороший баланс. Это очень приятно. Скоро можно ждать дождь, который многое спутает, но я надеюсь, что машина и под дождем будет хорошо работать. Постараюсь как можно лучше квалифицироваться, несмотря на штраф в пять мест. В Сочи можно обгонять, так что нужно быть быстрым. Пока прогнозы делать рано, но я настроен позитивно.

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