Макс Ферстаппен: «В Сочи можно обгонять»

Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен остался доволен первым днем практики «Гран-при России». Он показал лучшее время во вторых свободных заездах.

— Машина отлично работала на обоих комплектах шин, — цитирует F1i Ферстаппена. — Мы выполняли свою программу, попробовали разные настройки и поймали хороший баланс. Это очень приятно. Скоро можно ждать дождь, который многое спутает, но я надеюсь, что машина и под дождем будет хорошо работать. Постараюсь как можно лучше квалифицироваться, несмотря на штраф в пять мест. В Сочи можно обгонять, так что нужно быть быстрым. Пока прогнозы делать рано, но я настроен позитивно.