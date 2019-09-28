«Макларен» и «Мерседес» подтвердили предстоящее сотрудничество

«Макларен» и «Мерседес» подтвердили, что будут сотрудничать с 2021 года. «Мерседес» снова станет поставлять для «Макларена» двигатели, как это было в период с 1995 по 2014 год, который принес данной связке несколько чемпионских титулов.

С 2018 года «Макларен» получает двигатели от «Рено», но сотрудничество будет прекращено после окончания следующего сезона. Моторы «Мерседеса» «Макларен» будет использовать как минимум до 2024 года.