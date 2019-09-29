Льюис Хэмилтон: «Я победил на «Гран-при России» благодаря своей команде»

Победитель «Гран-при России» Льюис Хэмилтон отметил вклад своей команды в победу в гонке.

— После квалификации мы поняли, что нам нужно внести коррективы в тактику. Перед гонкой мы обсудили все наши шансы и на ожидания. Все возможности для смены резины, — сказал британец. — Команда проделала огромную работу, чтобы эта тактика сработала. Это потрясающе. Шарль (Леклер, ставший третьим в гонке. — Прим. «СЭ») проводил шикарную гонку. И тот факт, что мне удалось провести свой пит-стоп без потери позиции, заслуга команды. Работа команды позволила мне победить. (Мария Маркова)