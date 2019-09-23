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Льюис Хэмилтон: «Приходим в себя и бросаем энергию в Россию»

16:47

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остался доволен атмосферой вокруг «Гран-при Сингапура». Действующий чемпион мира занял в гонке четвертое место, но сохранил лидерство в общем зачете в преддверии «Гран-при России».

«Гран-при Сингапура» прошло, мне всегда приятно посещать это место. Я благодарен за возможность оказаться здесь снова, несмотря на непростой уикэнд для команды и для меня. Держим голову высоко поднятой, приходим в себя и бросаем энергию в Россию", — написал Хэмилтон в Twitter.

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