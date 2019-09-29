Льюис Хэмилтон: «Было сложно идти в темпе «Феррари»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон остался доволен гонкой «Гран-при России». Британец одержал победу, которая стала для него четвертой в Сочи.

— Это невероятная работа всей команды, — цитирует ВВС Хэмилтона, который стартовал вторым. — Команда всегда работает на прогресс, старается внедрять что-то новое и никогда не сдается. Это вдохновляет меня. Было сложно идти в одном темпе с «Феррари». Но мы не сдавались и боролись. Машина была фантастической.

Честно говоря, я стараюсь не думать о позициях в чемпионате мира. Каждый раз гонка — это нечто отдельное. С каждым сезоном все сложнее сохранять уровень. Мы должны продолжать бороться. Я знаю, что эта гонка доставила удовольствие нашему руководству.