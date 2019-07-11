"Ленинград" и "Мумий Троль" выступят на "Гран-при России"-2019

Группа "Ленинград" откроет музыкальную программу российского этапа "Формулы-1" сезона-2019, сообщает пресс-служба турнира. Концерт "Ленинграда" смогут бесплатно посетить обладатели билетов на гонку. Выступление состоится на Центральной площади Олимпийского парка в пятницу, 27 сентября.

"Гран-при России" пройдет на "Сочи Автодроме" с 26 по 29 сентября. В его рамках состоятся также гонки молодежных чемпионатов "Формулы-2" и "Формулы-3".

В развлекательной программе мероприятия запланированы авиашоу, фестиваль драйва и моторов, а также концерт группы "Мумий Тролль" (28 сентября).