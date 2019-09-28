Леклер сомневается, что на «Гран-при России» выгодно стартовать с поула
Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер — о квалификации «Гран-при России». Он занял первое место.
— Машина превосходно управлялась, — цитирует Леклера Autosport. — Я очень рад оказаться на поуле, но, возможно, на этой трассе выгоднее стартовать чуть дальше, так как рывок до первого поворота невероятно длинный. Из-за этого хороший старт будет иметь еще большее значение, чем обычно. Завоевать четыре поула подряд — это потрясающее ощущение. Но пока я не хочу обращать внимания на статистику. Гораздо важнее сосредоточиться на работе, еще ничего не сделано.
Гонка состоится 29 сентября и начнется в 14.10 по московскому времени.
Дополнительная информация
https://autosport.com.ru/f1/58925-sharl-lekler-vozmozhno-v-sochi-startovat-s-poula-ne-tak-vygodno