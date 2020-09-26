Квят занял 3-е место в первом сегменте квалификации «Гран-при России»
15:33
Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят завершил первый сегмент квалификации «Гран-при России» на третьем месте.
Квят уступил лишь двум пилотам «Мерседеса»: Валттери Боттасу и Льюису Хэмилтону.
По итогам первого сегмента вылетели Ромен Грожан, Кевин Магнуссен (оба — «Хаас»), Антонио Джовинацци, Кими Райкконен (оба — «Альфа Ромео») и Николас Латифи («Уильямс»).
And it's a storming P3 for Daniil Kvyat in the opening segment of qualifying!#RussianGP ?? #F1 pic.twitter.com/uxgUtcsmRr— Formula 1 (@F1) September 26, 2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...