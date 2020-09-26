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Квят занял 3-е место в первом сегменте квалификации «Гран-при России»

15:33
Даниил Квят. Фото Red Bull
Даниил Квят. Фото Red Bull
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Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят завершил первый сегмент квалификации «Гран-при России» на третьем месте.

Квят уступил лишь двум пилотам «Мерседеса»: Валттери Боттасу и Льюису Хэмилтону.

По итогам первого сегмента вылетели Ромен Грожан, Кевин Магнуссен (оба — «Хаас»), Антонио Джовинацци, Кими Райкконен (оба — «Альфа Ромео») и Николас Латифи («Уильямс»).

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