Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят пропустит квалификацию «Гран-при России», которая стартует сегодня в 15.00 по московскому времени.

Механики «Хонды» и «Торо Россо» будут работать над заменой двигателя на машине россиянина. Мотор сломался во время третьих свободных заездов.

Квят в любом случае должен был стартовать с последнего ряда из-за замены силовой установки перед «Гран-при» в Сочи. В команде решили снова ее поменять и подготовить болид к гонке, пропустив квалификацию.

Это уже третий гоночный уик-энд подряд, когда на машине Квята возникают проблемы с двигателем. Перед гонкой в Сингапуре случилась утечка масла, а в Италии россиянин сошел с дистанции во время гонки из-за поломки мотора.