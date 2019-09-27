Кубица будет стартовать с конца пелотона на «Гран-при России» из-за смены двигателя

Вне зависимости от результата квалификации «Гран-при России» пилот «Уильямса» Роберт Кубица в гонке будет стартовать с конца пелотона. На его болиде произвели смену двигателя.

Таким образом, поляк составит компанию российскому пилоту «Торо Россо» Даниилу Квяту, который также будет стартовать из хвоста пелотона в связи со сменной силовой установки. При этом штраф в пять мест на стартовой решетке получат Макс Ферстаппен, Пьер Гасли и Александр Албон.

Гонка на «Гран-при России» пройдет 29 сентября. Начало в 14.10 по московскому времени.