Кевин Магнуссен: «Зачем меня штрафовать, если я больше времени потерял, чем выиграл?»

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен разочарован тем, что его оштрафовали в гонке «Гран-при России». Датчанин, финишировавший восьмым, лишился пяти секунд и оказался девятым. Его наказали за неправильную срезку поворота мимо указательных знаков.

— Это наказание могло закончиться катастрофой для нас, — цитирует F1i Магнуссена. — Это наказание на пустом месте. На этот поворот жаловались все пилоты. Там сколько препятствий ставили. Я пытался держать машину под контролем, чтобы не рисковать, входя в поворот слишком быстро. На выходе я потерял время. И они мне дали штраф. Зачем меня штрафовать, если я ничего не выиграл от этого, а даже потерял? Не думаю, что выигранная Норрисом позиция им заслуженна. «Макларен» набрал очки, которых не достоин.