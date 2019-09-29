Карлос Сайнс: «Было весело побороться с «Мерседесом» и «Феррари»

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс остался доволен шестым местом на «Гран-при России». Он на первых кругах даже поборолся с лидерами.

— Мы хорошо стартовали и получили шанс побороться с «Мерседесом» и «Феррари», — цитирует F1i Сайнса. — Это было весело. Хороший способ мотивировать себя. Всю гонку у меня был хороший темп, хорошо работали шины, стратегия была верной. Я стал лучшим среди остальных, чего и хотели. Думаю, что нам еще не хватает скорости, чтобы бороться с «Мерседесом» или «Ред Буллом» на длинной дистанции.