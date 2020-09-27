«Хочу обратиться к своим критикам — пошли вы ***». Боттас — после победы на «Гран-при России»
16:52
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас обратился к критикам после победы на «Гран-при России».
«Хочу обратиться к своим критикам. Тем, кого это касается — пошли вы ***», — заявил финн во время радиопереговоров после финиша.
Победа в Сочи стала для Боттаса второй в сезоне и первой с июля 2020 года.
Joy and relief for @ValtteriBottas as he celebrates victory in Russia ? ?— Formula 1 (@F1) September 27, 2020
His second of the season and his first since Austria in July#RussianGP ?? #F1 pic.twitter.com/xjMPSM5Axx