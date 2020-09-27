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«Хочу обратиться к своим критикам — пошли вы ***». Боттас — после победы на «Гран-при России»

16:52
Валттери Боттас. Фото AFP
Валттери Боттас. Фото AFP
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас обратился к критикам после победы на «Гран-при России».

«Хочу обратиться к своим критикам. Тем, кого это касается — пошли вы ***», — заявил финн во время радиопереговоров после финиша.

Победа в Сочи стала для Боттаса второй в сезоне и первой с июля 2020 года.

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