Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас обратился к критикам после победы на «Гран-при России».

«Хочу обратиться к своим критикам. Тем, кого это касается — пошли вы ***», — заявил финн во время радиопереговоров после финиша.

Победа в Сочи стала для Боттаса второй в сезоне и первой с июля 2020 года.