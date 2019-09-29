Завершилась гонка «Гран-при России» в Сочи. Победителем российского этапа «Формулы-1» стал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Вторым стал партнер Хэмилтона по команде Валттери Боттас. На третьем месте представитель «Феррари» Шарль Леклер. Его партнер Себастьян Феттель из-за технических проблем сошел с трассы.

RACE CLASSIFICATION



Here's how a fantastic race at Sochi finished ?#RussianGP ?? #F1 pic.twitter.com/0BxYgnxbc0 — Formula 1 (@F1) September 29, 2019

Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят занял 12-е место.

Хэмилтон одержал четвертую победу на «Гран-при России» из шести гонок. Также в Сочи ранее побеждали Нико Росберг и Валттери Боттас.

«Формула-1»

Чемпионат мира

16-й этап

«Гран-при России»

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:33.38.992

2. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — отставание 3,829

3. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 5,212

4. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull Racing) — 14,210

5. Александр Албон (Таиланд, Red Bull Racing) — 38,348

6. Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 45,889

7. Серхио Перес (Мексика, Racing Point) — 48,728

8. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 57,749

9. Кевин Магнуссен (Дания, Haas) — 58,779

10. Нико Хюлькенберг (Германия, Renault) — 59,841

11. Ленс Стролл (Канада, Racing Point) — 1.00.821

12. Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 1.02.496

13. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.08.910

14. Пьер Гасли (Франция, Toro Rosso) — 1.10.076

15. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.13.346

Не финишировали: Роберт Кубица (Польша, Williams), Джордж Расселл (Великобритания, Williams), Себастьян Феттель (Германия, Ferrari), Даниэл Риккьярдо (Австралия, Renault), Ромен Грожан (Франция, Haas)

Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон — 322. 2. Валттери Боттас — 249. 3. Шарль Леклер — 215. 4. Макс Ферстаппен — 212. 5. Себастьян Феттель — 194. 6. Пьер Гасли — 69. 7. Карлос Сайнс — 66. 8. Александр Албон — 52. 9. Ландо Норрис — 35. 10. Даниэл Риккьярдо — 34. 11. Нико Хюлькенберг — 34. 12. Серхио Перес — 33. 13. Даниил Квят — 33. 14. Кими Райкконен — 31. 15. Кевин Магнуссен — 20. 16. Ленс Стролл — 19. 17. Ромен Грожан — 8. 18. Антонио Джовинацци — 4. 19. Роберт Кубица — 1. 20. Джордж Расселл — 0

Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 571. 2. Ferrari — 409. 3. Red Bull Racing — 311. 4. McLaren — 101. 5. Renault — 68. 6. Toro Rosso — 55. 7. Racing Point — 52. 8. Alfa Romeo — 35. 9. Haas — 28. 10. Williams — 1

Хэмилтон выиграл «Гран-при России». Онлайн-трансляция