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Хэмилтон встретится с врачами перед «Гран-при Сочи»

17:44
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, как себя чувствует после аварии, в которую попал на «Гран-при Италии».

«Заднее колесо машины приземлилось мне на голову. Большая часть колеса оказалась на защите Halo, но внутренняя часть шины задела голову.

Ближайшие дни у меня плотно заняты, но потом придется показаться специалисту и убедиться, что в следующей гонке я буду в форме, ведь борьба становится все плотнее», — цитирует Льюиса Хэмилтона Racingnews365.

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Иван Шитик все материалы автора

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