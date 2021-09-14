Хэмилтон встретится с врачами перед «Гран-при Сочи»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон рассказал, как себя чувствует после аварии, в которую попал на «Гран-при Италии».

«Заднее колесо машины приземлилось мне на голову. Большая часть колеса оказалась на защите Halo, но внутренняя часть шины задела голову.

Ближайшие дни у меня плотно заняты, но потом придется показаться специалисту и убедиться, что в следующей гонке я буду в форме, ведь борьба становится все плотнее», — цитирует Льюиса Хэмилтона Racingnews365.