Хэмилтон сбил одного из механиков на пит-лейн во время второй практики «Гран-при России»

Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон сбил одного из механиков своей команды во время второй сессии свободных заездов «Гран-при России».

Хэмилтон и его команда отрабатывали симуляцию гоночного пит-стопа, британец не смог рассчитать дистанцию и вовремя затормозить, из-за чего сбил механика, который должен стоять впереди машины и поднимать ее с помощью домкрата. Гонщик тут же извинился перед механиком по радиосвязи и поинтересовался о его состоянии.

Ouch*



A bit of a jaw-dropper as Lewis Hamilton went into the pits in FP2 — but no serious injuries ?#RussianGP #F1 pic.twitter.com/URR8bFjma8 — Formula 1 (@F1) September 24, 2021

Как сообщает пресс-служба «Мерседес», с механиком все в порядке, он не получил серьезных травм в результате инцидента.

For everyone asking, our front jack man is OK. ? — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 24, 2021

«Гран-при России» проходит с 24 по 26 сентября на автодроме в Сочи.