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Хэмилтон сбил одного из механиков на пит-лейн во время второй практики «Гран-при России»

16:26
Льюис Хэмилтон. Фото Reuters
Льюис Хэмилтон. Фото Reuters
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Пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон сбил одного из механиков своей команды во время второй сессии свободных заездов «Гран-при России».

Хэмилтон и его команда отрабатывали симуляцию гоночного пит-стопа, британец не смог рассчитать дистанцию и вовремя затормозить, из-за чего сбил механика, который должен стоять впереди машины и поднимать ее с помощью домкрата. Гонщик тут же извинился перед механиком по радиосвязи и поинтересовался о его состоянии.

Как сообщает пресс-служба «Мерседес», с механиком все в порядке, он не получил серьезных травм в результате инцидента.

«Гран-при России» проходит с 24 по 26 сентября на автодроме в Сочи.

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Иван Торопцев все материалы автора

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