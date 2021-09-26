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«Гран-при Сочи»: время начала и где смотреть прямую трансляцию гонки «Формулы-1»

09:15
Пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Даниэл Риккьярдо. Фото twitter.com/McLarenF1
Пилоты «Макларена» Ландо Норрис и Даниэл Риккьярдо. Фото twitter.com/McLarenF1
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Сегодня, 26 сентября, в Сочи состоится очередной этап Гран-при «Формулы-1». Начало — в 15.00 по московскому времени.

Пилот «Макларена» Ландо Норрис выиграл квалификацию и будет стартовать с поула. Второе место занял Карлос Сайнс из «Феррари» (отставание — +0,517 секунды), третьим стал Джордж Расселл из «Уильямс» (+0,990).

Россиянин Никита Мазепин из «Хаас» занял 19-е место. Он стартует с 17-й строчки в гонке, поскольку Шарль Леклер из «Феррари» опустится на 19-ю строчку из-за штрафа за замену двигателя, а на 18-й позиции по той же причине окажется Николас Латифи из «Уильямс».

Следить за трансляцией «Гран-при Сочи» вы можете в прямом эфире на канале Матч ТВ.

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Сергей Ревенко все материалы автора

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