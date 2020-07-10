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«Гран-при России» пройдет со зрителями

10 июля 2020, 13:02

«Формула-1» подтвердила проведение «Гран-при России» в Сочи в изначальные даты. Этап пройдет с 25 по 27 сентября.

«Мы безумно рады, что в этом году у нас снова получится устроить для вас настоящий гоночный праздник в Олимпийском парке — это заряжает готовиться к гонке с удвоенной энергией, — говорится в сообщении в Instagram российского этапа. — Особенно внимательно прорабатываем все вопросы, связанные с безопасностью болельщиков. До скорой встречи на «Сочи Автодроме» — быстрее бы вас всех увидеть!»

«Вместе с правительством Российской Федерации и руководством чемпионата мы приложили все усилия, чтобы в этом году сделать возможным проведение «Гран-при России», — отмечается в сообщении. — Это будет невероятный фестиваль для самой широкой аудитории. Всех гостей «Сочи Автодрома» ждут насыщенные дни в курортной столице России. Из года в год посещаемость мероприятия сохраняется на хорошем уровне, и мы уверены, что сложности текущего года не станут особой помехой для фанатов автоспорта. Мы тщательно готовимся к безопасному приему зрителей и ждем всех в Олимпийском парке».

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