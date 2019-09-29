Франц Тост: «Зазвали Квята на второй пит-стоп, поняв, что шины плохо работают»

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост оценил выступление команды на «Гран-при России». Даниил Квят финишировал 12-м, а Пьер Гасли был 14-м.

— Обе машины начали гонку из глубины пелотона из-за замены силовых установок, — цитирует официальный сайт «Торо Россо» Тоста. — Мы хорошо стартовали, Пьер был 13-м, а Даниил — 14-м по итогам первого круга. У них были разные стратегии. Но мы хотели подержать их как можно дольше. Немного не повезло с временем пит-стопа Пьера — он это сделал за круг до появления машины безопасности. А Квят поехал вовремя. Но мы увидели, к сожалению, что с этим комплектом шин есть проблемы. Поэтому решили зазвать его на второй пит-стоп, который не принес много потерь из-за машины безопасности. Оба гонщика оказались рядом. В конце у нас не было скорости, чтобы обойти Стролла и Хюлькенберга и финишировать в очках. Но перед гонкой в Японии настроены оптимистично. Надеемся обеими машинами оказаться в очках на Сузуке.