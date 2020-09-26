Пилот «Феррари» Себастьян Феттель разбил болид в квалификации «Гран-при России». 33-летний немец не справился с управлением во втором сегменте квалификации. Сессию приостановили красными флагами за 2 минуты до ее окончания. Феттель занимал 14-е место.

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Sebastian Vettel loses the back end crashes into the wall



He is out of the car and appears to be fine#RussianGP ?? #F1 pic.twitter.com/cjbHzezc5P — Formula 1 (@F1) September 26, 2020

После остановки Феттель вылез из болида и убрал свое переднее крыло с трассы. По обломкам от его машины успел проехать другой пилот «Феррари» — Шарль Леклер.