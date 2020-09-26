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Феттель разбил болид в квалификации «Гран-при России»

15:41
Себастьян Феттель. Фото AFP
Себастьян Феттель. Фото AFP
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Пилот «Феррари» Себастьян Феттель разбил болид в квалификации «Гран-при России». 33-летний немец не справился с управлением во втором сегменте квалификации. Сессию приостановили красными флагами за 2 минуты до ее окончания. Феттель занимал 14-е место.

После остановки Феттель вылез из болида и убрал свое переднее крыло с трассы. По обломкам от его машины успел проехать другой пилот «Феррари» — Шарль Леклер.

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