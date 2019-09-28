Даниил Квят: «Я могу побороться в Сочи за очки»

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят объяснил, почему команда приняла решение не выставлять его в квалификации, и как это может сказаться на результате его выступления на «Гран-при России».

Россиянин вынужден был досрочно закончить третью сессию свободных заездов из-за поломки двигателя. Позже стало известно, что российский гонщик не выступит в квалификации.

— С самого начала, как только произошли проблемы, было понятно, что я не смогу принять участие в квалификации, — отметил Квят. — Спешить с заменой силовой установки было бессмысленно, поэтому приняли решение, что стартовать я не буду.

— Не очень хорошее начало домашнего этапа.

— Стараюсь не смотреть на это под таким углом. Такие вещи часто случаются в гонках и в любом случае сама гонка, а значит, и самый главный день — в воскресенье. И по-прежнему считаю, что мы можем провести хорошую гонку. Не вижу повода опускать руки.

— Но в последнее время именно технических проблем очень много.

— Бывает такое, что проблемы идут одна за другой. Но я уверен, что ребята из «Хонды» знают свое дело и много работают над их решением. Так что прогресс мы увидим совсем скоро.

— Не получится ли так, что в гонке вы будете постоянно сконцентрированы только на том, что может что-то вновь случиться с двигателем?

— Это же не я его сломал. Технические вопросы — такая же неотъемлемая часть гонки, как пилотирование. Психологически я должен быть сосредоточен именно на последнем, потому что в этой части все зависит от меня.

— На что можете рассчитывать завтра?

— Даже несмотря на то, что по сравнению с остальными я стартую не из Сочи, а практически из Москвы, если не из Санкт-Петербурга, уверен, что могу провести неплохую гонку. Мы можем побороться за очки. (Мария Маркова)

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