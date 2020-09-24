Даниил Квят: «Я доволен, тем, как прошли последние шесть лет моей карьеры»

Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал, какие его ожидания за последние шесть лет оправдались, а какие — нет.

— Довольно быстро пролетело время, — сказал «СЭ» Даниил Квят. — Действительно, тяжело поверить что момента первого «Гран-При России» прошло уже шесть лет. Я стараюсь на все смотреть с позитивной стороны. Понятно, что всегда хочется стабильно бороться за чемпионский титул, но это не всегда возможно. Есть обстоятельства. На самом высшем уровне в спорте всегда жесточайшая конкуренция. Каждые выходные надо выжимать максимум, постоянно работать над собой. Это интересный и трудный процесс. С другой стороны, я провел в «Формуле-1» уже больше 100 гонок. От них у меня осталось много ярких воспоминаний. Поэтому в целом я доволен тем временем, которое прошло после первого в истории «Гран-При России». (Тимур Ганеев)

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