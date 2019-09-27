Даниил Квят: «Торо Россо» не опускает рук и будет бороться"

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят надеется показать достойный результат на «Гран-при России». Пилот в первой практике показал 19-й результат, во второй — 12-й. Из-за замены силовой установки он начнет гонку в конце стартовой решетки.

— Старт получился, конечно, не таким, как мы бы хотели, — отметил Квят, который завершил первую сессию свободных заездов досрочно из-за проблем с машиной. — Были некоторые сложности, но в целом все прошло в рабочем режиме. Мы понимаем, что нам еще нужно доработать. Думаю, в гонке все будет в порядке. (Мария Маркова)

Полностью интервью Квята