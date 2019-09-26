Даниил Квят: «Попасть в очковую зону было бы круто»
15:59
Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят отметил, что с учетом штрафа из-за замены силовой установки, главной его задачей будет заработать очки.
— Мы понимали, что такая замена необходима. Особенно во второй половине сезона, когда борьба в Кубке конструкторов особенно напряженная.
— Не обидно, что пришлось это делать именно на домашнем этапе?
— С одной стороны — да, с другой — это самая обгонная трасса из всех, которые будут. Если уж решаться на замену, то сейчас.
— При таком раскладе какой результат будете считать успешным?
— Для нас важно зарабатывать очки. Поэтому, стартуя с последнего ряда, попадание в очковую зону назову хорошим результатом. (Мария Маркова)
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