Даниил Квят: «Планирую получить удовольствие от «Гран-при России»

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят ждет успешного выступления на домашнем «Гран-При России». Российский этап «Формулы-1» пройдет в Сочи с 26 по 29 сентября.

— Как вы понимаете, я очень рад выступать здесь в России, где меня всегда поддерживает много фанатов, — цитирует официальный сайт «Торо Россо» Квята. — Это создает в Сочи классную атмосферу, а сама трасса обеспечивает хорошие гонки с длинными прямыми. Думаю, нас ждут интересные выходные.

Планирую получить удовольствие от домашней гонки. Помню свою первую гонку в Сочи в 2014 году. Я тогда также выступал за «Торо Россо» и провел хорошую квалификацию, стартовав с пятого места. Через год в составе «Ред Булла» я стал пятым, и у меня очень приятные воспоминания об этом этапе.

В этом году гонка обещает быть сложной, но я как всегда сделаю все возможное для себя, команды и болельщиков. Несколько дней назад в Сингапуре я провел очень непростую гонку, которая для меня закончилась не очень удачно. Но я не позволю таким вещам выбить меня из колеи и планирую исправить это в выходные. Надеюсь, мы все вместе отпразднуем хороший результат.