Даниил Квят: «Не вижу причин, по которым мы не могли бы бороться за попадание в третий сегмент квалификации»

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал, какие цели ставит перед собой в квалификации «Гран-при России».

— Сегодня мы работали над несколькими вещами, и я остался доволен количеством пройденных кругов. Нам еще остается немного поработать над балансом, но пятница именно для этого — чтобы попытаться исправить все недостатки, — написал россиянин в Twitter. — До конца уик-энда будет довольно жарко, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы выжать из машины максимум в любых условиях. Если мы хорошо выполним свою работу ночью и завтра утром, то я не вижу причин, по которым мы не могли бы бороться за попадание в третий сегмент квалификации.

В первой свободной практике «Гран-при России» Квят показал седьмой результат, во второй — тринадцатый.