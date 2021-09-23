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Боттас заявил, что будет скучать по трассе в Сочи

14:58
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Пилот «Мерседес» Валттери Боттас заявил, что будет скучать по трассе в Сочи, когда она покинет «Формулу-1».

«Буду скучать по треку, когда «Формула-1» покинет Сочи. У меня много приятных воспоминаний с этим местом. Плюс российских фанатов «Формулы-1» становится все больше, и они просто прекрасно ко мне относятся. Но уверен, что в Петербурге тоже будут великолепные гонки. К тому же это в 2-3 часах езды от моего родного города. Думаю, немало моих болельщиков будет приезжать в Петербург», — приводит ТАСС слова Боттаса.

В 2017 году Боттас одержал свою первую в карьере победу в «Формуле-1» на трассе в Сочи.

«Гран-при России» пройдет на автодроме в Сочи с 24 по 26 сентября. С 2023 года российский этап будет проводиться в Санкт-Петербурге.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12487303

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Иван Торопцев все материалы автора

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