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Боттас будет стартовать с конца пелотона в гонке «Гран-при России» из-за замены силовой установки

11:30
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Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас будет стартовать с конца пелотона в гонке «Гран-при России», сообщает Autosport.

По информации источника, команда приняла решение заменить детали силовой установки на болиде Боттаса. В квалификации он был седьмым, но теперь будет стартовать с семнадцатой позиции.

Отметим, что в сентябре Боттасу уже меняли силовую установку. Он получил новый мотор на «Гран-при Италии».

В гонке «Гран-при России» с двадцатого места будет стартовать пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, которому установили четвертый мотор. Шарль Леклер из «Феррари», которому также заменили силовую установку, займет 19-е место на стартовой решетке. На 18-й позиции по той же причине окажется Николас Латифи из «Уильямса».

Дополнительная информация:

https://www.autosport.com/f1/news/bottas-hit-with-russian-gp-grid-penalty-after-f1-engine-change/6674907/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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