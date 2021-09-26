Боттас будет стартовать с конца пелотона в гонке «Гран-при России» из-за замены силовой установки

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас будет стартовать с конца пелотона в гонке «Гран-при России», сообщает Autosport.

По информации источника, команда приняла решение заменить детали силовой установки на болиде Боттаса. В квалификации он был седьмым, но теперь будет стартовать с семнадцатой позиции.

Отметим, что в сентябре Боттасу уже меняли силовую установку. Он получил новый мотор на «Гран-при Италии».

В гонке «Гран-при России» с двадцатого места будет стартовать пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен, которому установили четвертый мотор. Шарль Леклер из «Феррари», которому также заменили силовую установку, займет 19-е место на стартовой решетке. На 18-й позиции по той же причине окажется Николас Латифи из «Уильямса».