Борис Ротенберг: «Российская команда в «Формуле-1»? Возможно все»

Руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг рассказал о перспективах российского пилота Роберта Шварцмана, который стал чемпионом по итогам сезона «Формулы-3», а также высказался по поводу возможности создания российской команды в «Ф-1».

— Чисто по-человечески, да и профессионально ощущаю счастье по поводу проделанной работы, — сказал Ротенберг. — Мы создали программу почти шесть лет назад, она работает и дает результат. Это не только победа Роберта в «Формуле-3», но и успехи других ребят. Кто-то из них приходит, кто-то уходит, но все востребованы. Есть неплохие достижения в Ле-Мане, хорошо выступает Михаил Алешин (российский гонщик выступает в полупрофессиональной серии Blancpain GT Series. — Прим. «СЭ».).

— В «Формуле-2» у Шварцмана есть перспективы? Опыт Мика Шумахера показывает, что не всякий чемпион «Ф-3» легко растет в классе.

— Легко вообще не бывает. Роберту нужно еще работать и работать. Это переломный момент, но думаю, что он поедет в «Формуле-2». Видно, что он преодолевает трудности, он командный игрок, что он старается. Мы общались с «Феррари» по итогам этого сезона (20-летний российский пилот является пилотом программы SMPRacing и академии «Феррари». — Прим. «СЭ»). Там очень высоко оценили его выступление. У него виден потенциал. Посмотрим, что будет в следующем году, ведь все знают, что российскому пилоту нужно быть на три головы выше, чем всем остальным. Со всеми этими политическими историями, которые по идее не должны касаться ни спорта, ни культуры. Но на деле это все равно влияет на людей.

— Автоспорт политика вроде бы обходит стороной.

— Это только так кажется. Очень много есть всяких нюансов и препон, которые приходится преодолевать.

— В последние дни заговорили о возможности создания российской команды в «Формуле-1»...

— Чем больше будет чего-то создаваться в автоспорте, тем лучше для его развития. Мы, вот, работает над созданием и развитием пилотов, которые потом попадают в команды. Для меня — чем больше команд, тем больше возможностей для реализации моих пилотов.

— Вы верите в то, что это в принципе возможно?

— Возможно все. Главное прикладывать усилия и в первую очередь финансы. (Мария Маркова)