Берни Экклстоун: «С того момента, как я встретил мистера Путина, стал большим его поклонником»

Бывший генеральный промоутер «Формулы-1» Берни Экклстоун в интервью ТАСС отметил, что остается поклонником Президента России Владимира Путина. Он рассказал об этом в преддверии гонки «Гран-при России».

— Два года назад вы говорили в интервью, что Путин — величайший из людей. По-прежнему так считаете?

— Да, конечно. Мне хотелось бы, чтобы он не был очень занят разбирательством дел, которые его не касаются, которые сложно выполнить. Ему приходится заниматься слишком большим количеством вещей. Беспокоиться о том, что случится с миром через 50 лет, что будет с мировым потеплением, с ситуацией в Европе... Обидно, что у него нет времени покорить Европу — это было бы хорошо.

— Давление на Россию и Путина со стороны Запада не спадает?

— Думаю, что такие вещи происходят всегда. Просто они завидуют тому, чего Путин смог достичь. Тому, что у него сейчас есть, что он сумел сделать то, что весь остальной мир только намеревался.

— У вас есть кумиры сейчас?

— Я это говорю не потому, что я разговариваю с вами в России: с того момента, как я встретил мистера Путина, я стал большим его поклонником. В том, что касается его поведения, что касается его дел. Нам надо еще несколько мистеров Путиных.