Берни Экклстоун: «Гран-при России» в Санкт-Петербурге? В этой жизни возможно все»
Почетный президент «Формулы-1» Берни Экклстоун почти никогда не пропускает «Гран-при России» — говорит, что в Сочи ему комфортно. На вопрос о возможном переноса этапа бывший владелец серии ответил расплывчато.
— В Сочи очень хорошо — впрочем, как и всегда, — сказал Экклстоун журналистам. — Я всегда с радостью приезжаю в Россию и в этот город.
— От гонок чего ожидаете?
— Они здесь всегда захватывающие. Помните, первая победа Боттаса была здесь, например.
— А в целом как вам этот сезон?
— С нетерпением жду второй половины. Должно быть еще интереснее.
— Появились слухи о возможном переезде российского этапа из Сочи в Санкт-Петербург.
— Кто знает... Все в этой жизни может быть. Этот вопрос сейчас не обсуждается.
— Вы один из самых ожидаемых гостей в Сочи. Как проводите здесь свободное время.
— С удовольствием. Красивый город, мне здесь всегда комфортно. (Мария Маркова)?