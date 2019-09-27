Берни Экклстоун: «Гран-при России» в Санкт-Петербурге? В этой жизни возможно все»

Почетный президент «Формулы-1» Берни Экклстоун почти никогда не пропускает «Гран-при России» — говорит, что в Сочи ему комфортно. На вопрос о возможном переноса этапа бывший владелец серии ответил расплывчато.

— В Сочи очень хорошо — впрочем, как и всегда, — сказал Экклстоун журналистам. — Я всегда с радостью приезжаю в Россию и в этот город.

— От гонок чего ожидаете?

— Они здесь всегда захватывающие. Помните, первая победа Боттаса была здесь, например.

— А в целом как вам этот сезон?

— С нетерпением жду второй половины. Должно быть еще интереснее.

— Появились слухи о возможном переезде российского этапа из Сочи в Санкт-Петербург.

— Кто знает... Все в этой жизни может быть. Этот вопрос сейчас не обсуждается.

— Вы один из самых ожидаемых гостей в Сочи. Как проводите здесь свободное время.

— С удовольствием. Красивый город, мне здесь всегда комфортно. (Мария Маркова)?