Александр Албон: «На трассе в Сочи едешь как в туннеле»

Пилот «Ред Булла» Александр Албон остался доволен гонкой «Гран-при России». Он стартовал с конца пелотона, а финишировал пятым.

— Я очень доволен после тяжелой субботы, — цитирует F1i Албона. — Мне немного повезло с машиной безопасности. Но темп был хорошим и так, поэтому я доволен. Трасса так спроектирована, что ты едешь словно в туннеле. Воздух тут устаканивается и создает помехи для преследователей, мешает обгонять. Это почти как в уличных гонках. Потеря прижимной силы очень велика при преследовании. Я не мог так легко обгонять, как в Спа или Монце. Но когда появлялась возможность, я атаковал сразу же.