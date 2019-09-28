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Албон вылетел в квалификации «Гран-при России», разбив болид

15:13
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Пилот «Ред Булла» Александр Албон разбил болид во время квалификации «Гран-при России». За семь минут до окончания времени первого сегмента его развернуло в повороте. Сессия была остановлена красными флагами для эвакуации машины, получившей повреждение задней части.

Албон не смог выйти из третьего сегмента и стартует в конце пелотона вместе с Даниилом Квятом на «Торо Россо», который в квалификации не участвует, поскольку на его машине заменяют двигатель, сломавшийся по ходу третьей практики.

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