Албон вылетел в квалификации «Гран-при России», разбив болид
15:13
Пилот «Ред Булла» Александр Албон разбил болид во время квалификации «Гран-при России». За семь минут до окончания времени первого сегмента его развернуло в повороте. Сессия была остановлена красными флагами для эвакуации машины, получившей повреждение задней части.
Албон не смог выйти из третьего сегмента и стартует в конце пелотона вместе с Даниилом Квятом на «Торо Россо», который в квалификации не участвует, поскольку на его машине заменяют двигатель, сломавшийся по ходу третьей практики.
RED FLAG?— Formula 1 (@F1) September 28, 2019
Alex Albon goes off at Turn 13 and into the wall
His session is over — and the clock is stopped at 6:38#RussianGP ?? #F1 pic.twitter.com/YNzGn90V9V