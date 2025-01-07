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«Сражался как лев». Семилетний мотогонщик умер после аварии на треке

Семилетний мотогонщик умер после аварии на треке в Нидерландах
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Семилетний мотогонщик Сид Вейер
Сид Вейер.
Фото Соцсети, Global Look Press
Юного Сида Вейера считали будущей звездой Moto GP.

Мир мотоспорта скорбит из-за смерти совсем юного спортсмена — семилетнего Сида Вейера. Мальчик из Нидерландов, которого готовили к большой карьере, разбился во время тренировки на крытой картинговой трассе 22 декабря. Более двух недель врачи боролись за жизнь чемпиона страны по мини-байку среди юниоров, но травмы оказались слишком серьезными. Теперь в адрес родителей погибшего ребенка звучит жесткая критика. Их обвиняют в том, что они пренебрегли вопросами безопасности и интересами сына, заставляя его следовать путем двоюродного брата — 19-летнего Колина Вейера, который в будущем сезоне намерен выступить в чемпионате Moto2 за команду Red Bull KTM Ajo.

Покойся с миром, юный чемпион

Полиция расследует обстоятельства несчастного случая на трассе Swalmen. Во время аварии на мини-мотоцикле мальчик получил серьезные внутренние повреждения, а также травмы головы. Сид Вейер перенес четыре операции, которые позволили его близким надеяться на чудо исцеления. «Но к концу недели проблеск надежды превратился в самый мрачный сценарий. Это была борьба, в которой Сид не мог победить, — написал в соцсетях отец юного гонщика. — Сид сражался как лев. Любящая семья — Рейнольд и Рианна, Бойд, Мак и Люк — оставалась с ним до последней минуты. Врачи и медсестры делали все, что могли... Но Сид скончался в воскресенье днем в окружении своих близких».

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Трагический инцидент произошел в городе Лимбурге — оттуда пострадавший был доставлен в больницу, расположенную в местечке Эхте, а затем — на вертолете в госпиталь Маастрихта. «Ты боролся так упорно, как мог, но ты не смог победить в этой трудной битве, — отреагировал на смерть родственника Колин Вейер, который сам принимает участие в различных мотогоночных стартах с восьми лет. — Очень горжусь тем, что я твой кузен. Никогда не забуду те сказочные времена, которые мы провели вместе, хотя я и не находился рядом с тобой слишком часто. Я никогда не забуду тебя. Ты вдохновляешь меня еще упорнее бороться — так же, как ты. Я люблю тебя, Сид».

«С тяжелым сердцем мы сообщаем трагическую новость о кончине Сида Вейера, семилетнего вундеркинда из Стапхорста, — говорится в сообщении федерации мотоспорта Нидерландов. — Сид, национальный чемпион по мини-байку среди юниоров и кузен гонщика Moto2 Колина Вейера, трагически погиб от травм, полученных во время аварии на крытом картинговом треке две недели назад. Всего два месяца назад Сид продемонстрировал свой невероятный талант, став чемпионом страны, заслужив восхищение как будущая звезда мотоспорта. Его отец рассказал, что в начале недели появился лучик надежды, но затем состояние Сида ухудшилось, и он, к сожалению, скончался. Наши мысли с семьей Сида, друзьями и гоночным сообществом в это трудное время. Его талант, страсть и решимость навсегда останутся в нашей памяти. Покойся с миром, юный чемпион».

Фото Getty Images

Оправдан ли риск?

Официально мотоспорт доступен для детей с пяти лет. Но в таких странах как Испания и Италия есть секции для гонщиков от трех лет, и многие будущие чемпионы начали заниматься именно в этом нежном возрасте. Правда, поначалу речь идет о специальных мини-байках с мотором до 50 кубиков. Считается, что они, как и детские карты, относительно безопасны. Однако, как показывает трагический пример Сида Вейера, скорость — это всегда риск. По мнению многих, не всегда оправданный, особенно когда юные гонщики не в состоянии осознать всю опасность аварии на треке. На взрослые старты юниоры-мотогонщики обычно допускаются с 15 лет. Недавно Международная федерация мотоспорта повысила до 18 лет возрастной ценз для чемпионатов Moto3, Moto2 и MotoGP.

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В профессиональных и любительских мотогонках трагические инциденты, увы, происходят регулярно. Так, в сентябре прошлого года насмерть разбился итальянский мотогонщик и блогер Лука Сальвадори. Во время гонки Superbike/STK-100 в Саксонии 32-летний спортсмен угодил в завал с мотоциклом Дидье Грамса. Сальвадори был доставлен в больницу, но спасти его медикам не удалось. В августе прошлого года 47-летний испанский мотогонщик Хавьер Альварес погиб в результате удара об ограждение во время тренировки в классе Moto3 на «Гран-при» в Ла-Баньесе. А в июне норвежка Миа Растен впала в кому после аварии на «Гран-при Италии». Впоследствии 22-летняя девушка пришла в себя, но продолжение карьеры, как и возможность жить дальше полноценной жизнью, — под большим вопросом.

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