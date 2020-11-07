Валентино России вылечился от коронавируса

Пилот Yamaha, девятикратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в различных классах Валентино Росси вылечился от коронавируса, сообщает пресс-служба команды.

41-летний итальянец, пропустивший две гонки из-за заражения инфекцией, сможет принять участие в «Гран-при Европы», который проходит с 6 по 8 ноября.