Валентино России вылечился от коронавируса
09:38
Пилот Yamaha, девятикратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в различных классах Валентино Росси вылечился от коронавируса, сообщает пресс-служба команды.
41-летний итальянец, пропустивший две гонки из-за заражения инфекцией, сможет принять участие в «Гран-при Европы», который проходит с 6 по 8 ноября.
?? @ValeYellow46 to Take Part in the #EuropeanGP— Yamaha Racing (@yamaharacingcom) November 6, 2020
Full story ? https://t.co/N0fStB3YBp#YamahaRacing | #MonsterYamaha | #MotoGP pic.twitter.com/k0TRhCU8Bz