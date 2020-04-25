Валентино Росси заявил, что намерен продолжить карьеру в MotoGP

Семикратный чемпион MotoGP, пилот «Ямахи» Валентино Росси сообщил, что собирается продолжить гоночную карьеру в 2021 году.

— Я нахожусь в тяжелом положении, потому что хочу продолжать участвовать в гонках, у меня еще есть мотивация, — приводит Motorsport-Total слова Росси. — Сейчас я вижу ситуацию так: я буду выступать за заводскую команду в следующем году. Решить надо до того, как сезон-2020 стартует. Наверное, лучше остаться еще на один сезон и уйти в 2021-м году. В общем, надеюсь продолжать выступать еще один год.

41-летний Росси выступает в MotoGP с 2000 года, итальянец является 7-кратным чемпионом мира, это второй показатель в истории гоночной серии.