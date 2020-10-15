Валентино Росси заразился коронавирусом

Девятикратный чемпион мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам в различных классах сообщил в своем Twitter, что заразился коронавирусом.

41-летний итальянец рассказал подписчикам, что его самочувствие ухудшилось утром в четверг. После этого Росси сдал два теста, второй показал положительный результат. Гонщик пропустит «Гран-при Арагона», который пройдет в выходные.

«Я разочарован и зол, потому что делал все возможное в соответствии с правилами и самоизолировался после гонки в Ле-Мане, при этом во вторник тест был отрицательным. Тем не менее, это случилось, и я не могу изменить ситуацию. Буду следовать советам медиков и надеюсь, что скоро поправлюсь», — написал Росси в Twitter.

Росси — 7-кратный обладатель чемпионского титула в элитном классе мотогонок. В текущем сезоне гонщик занимает 13-е место в чемпионате.