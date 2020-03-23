Валентино Росси отложил решение по завершению карьеры

Гонщик «Ямахи» Валентино Росси заявил, что может продолжить карьеру, несмотря на то, что задумывался о ее завершении после сезона-2020. По словам итальянца, на его мнение повлияла пандемия коронавируса.

— Трудно было не поехать на первый этап сезона, — приводит Sky Italia слова Росси. — Перед самым отъездом в Катар мы поняли, что гонка не состоится. Все пошло кувырком. Теперь надо понять, когда можно будет вернуться на трассу. Кажется, это надолго, до июня будет трудно устраивать мероприятия с участием большого количества человек. Это заметно и по отмене чемпионата Европы по футболу. Я надеялся решить вопрос со своим будущим в гонках после первой части сезона, но теперь все сдвинулось. Думаю, что проведу несколько этапов и постараюсь понять, насколько я конкурентоспособен.

Росси выступает в MotoGP с 2000 года, итальянец является 7-кратным чемпионом мира, это второй показатель в истории гоночной серии.