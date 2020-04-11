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В MotoGP рассказали, при каких условиях отменят сезон-2020

12:59
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Руководство компании Dorna Sports — промоутера гоночной серии MotoGP сообщило, при каких условиях отменит сезон-2020 из-за пандемии коронавируса.

— Мы все еще надеемся провести как можно больше гонок в этом году, — говорится в официальном заявлении Dorna Sports. — Тем не менее, мы будем действовать в соответствии с указаниями властей и министерств здравоохранения стран, где должны проходить этапы. Если ситуация с пандемией коронавируса продолжится дольше, чем прогнозируется, и останутся ограничения по перемещениям, то мы рассмотрим крайнюю меру — отмену сезона.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 699 490 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 102 800 человек, выздоровело — 377 040.
На день 11 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.

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