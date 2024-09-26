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Сегодня, 21:02

Таксист в Петербурге больше километра вез мотогонщицу Нифонтову по встречной полосе

Руслан Минаев
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Мастер спорта по мотогонкам и участница «Дакара» Анастасия Нифонтова стала пассажиркой такси, которое больше километра двигалось по встречной полосе в Санкт-Петербурге.

По информации Telegram-канала Baza, водитель авто пропустил поворот в аэропорт Пулково и продолжил путь по встречной полосе движения.

«Мамочка. Они сейчас нас не увидят и все! Там грузовик, он его сейчас обгонять будет», — комментировала происходящее девушка.

Водитель проигнорировал просьбу девушки остановиться. В пресс-службе перевозчика сообщили, что мужчина уже не работает в компании.

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