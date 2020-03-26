Старт сезона в MotoGP перенесен из-за коронавируса в пятый раз

Руководство MotoGP объявило об очередных изменениях в календаре-2020 из-за пандемии коронавируса. Этап в Хересе (Испания), который должен был пройти с 1 по 3 мая, не состоится в установленные сроки и перенесен на неопределенное время.

— В связи с постоянно меняющейся обстановкой в мире, сейчас невозможно назвать дату проведения «Гран-при Испании», — говорится в заявлении на официальном сайте гоночной серии.

Ранее на конец сезона были перенесены этапы в Таиланде, США и Аргентины, «Гран-при Катара» был отменен. Сообщается, что могут быть перенесены гонки в Италии и Франции.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 471 783 человек. Умерших — 21 306, выздоровевших — 114 858. В России на данный момент 658 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.

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