Сергей Поваров, мастер спорта международного класса, девятикратный чемпион России по эндуро, трехкратный чемпион Советского Союза по эндуро.

— Насколько в наше время эндуро шагнул вперед?

— Раньше вообще все было по-другому, гонщик тогда должен был совмещать гонки с работой слесаря, механика. Требования были другие. Ты сам себе и колеса меняешь, и цепи смазываешь. Сейчас ситуация изменилась, мотоциклы уже другие и правила стали полегче. На чемпионате России в Зарайске ехали по трассе в 27 километров, два дня ездили в одну сторону. А у нас, в свое время, один круг составлял 85 километров. Юноши проезжали два круга, а взрослые — три. Нужно было больше работать головой, руками. Но все равно приятно, что на соревнования в Зарайск приехало много народу.

— Почему эндуро так упрощается?

— Раньше здесь была государственная политика, все шло по линии ДОСААФ. Член сборной страны мог получить от государства по пять мотоциклов. Поэтому в каждом городе был клуб, в котором примерно 15-20 человек занимались. Сейчас все усложнилось из-за финансов, мотоциклы стали лучше. Выживают те люди, которые имеют возможность найти средства или те, которые чего-то достигли и ищут спонсоров.

— Как вам соревнования в Зарайске?

— Мне они показались интересными. После долгого перерыва приехало много участников, сегодня было 67 человек. Это довольно много. Еще года два назад приезжало человек 18. Причем география участников довольно большая, здесь и Воронеж, Питер, Краснодар, Сызрань и другие. Я был удивлен, когда комментировал. Плюс хороший уровень организации, ребята постарались. Погода тоже была хорошая, не было грязевых ванн, хотя для эндуро это одна из составляющих.

— С чем связываете такой резкий рост количества участников?

— Наверное, растет популярность. После распада СССР были моменты, когда на старт выезжали 2-4 мотоцикла иностранного производства, это было в диковинку. Потом был провал, а сейчас снова растет интерес, появляются возможности у городов. Новый формат начинает приживаться, поэтому люди сами думают о проведении подобных мероприятий.

— А какая ситуация с техникой сейчас?

— Техника стало более стойкая. Можно проехать на одном мотоцикле весь сезон, а раньше требовалось где-то 4.

— Формулу-1 критикуют за то, что там многое зависит от техники, а не от пилотов. Как с этим обстоят дела в эндуро?

— Сейчас процентов на 70 все зависит от гонщиков. Каждый гонщик выбирает для себя марку мотоцикла, смотрит, какой комфортнее, что с ним можно сделать. Мотокросс и эндуро отличаются от Формулы-1.

— Вы верите, что сейчас эндуро в России может выйти на уровень советских времен?

— Формат поменялся, трудно сказать. Раньше эндуро был оборонной программой, существовал один формат. Сейчас исключились стрельба, гранатометание, ввели электронные чипы, тебе не надо думать об отметке на контрольном пункте. В Зарайске среди участников было много любителей, из которых в будущем появятся новые профессионалы и интерес к виду спорта.

— Стоит ли ожидать создания новых интересных трасс в России?

— Сейчас появилось больше возможностей проводить соревнования. В нашей полосе трудно найти участки для эндуро. Раньше бывало такое, что мы первый день катались, а потом к трассе выходили люди с граблями и говорили: «Это наша земля. Вы что творите?». Так что с согласованиями непросто, здесь федерация должна помогать и договариваться с местными администрациями.